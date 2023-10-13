وزير الشباب يتفقد نادي الرياضات البحرية بالغردقة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، نادي الرياضات البحربة بالغردقة، يرافقه قيادات الوزارة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية، والقيادات التنفيذية بالبحر الأحمر.



وأوضح صبحي أنه يجري خلال الفترة الراهنة افتتاح العديد من مشروعات التطوير بالأندية ومراكز الشباب التى قامت الوزارة بتنفيذها بجانب مشروعات الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب تفعيلاً للإدارة الاقتصادية لها حيث شهدت مراكز الشباب العديد من المشروعات الجديدة على مستوى البنية التحتية بها بشكل يلبى احتياجات الأعضاء.



كان الوزير استهل جولته بمدينة الغردقة، بإطلاق شارة مارثون ريس الغردقة بمشاركة ١٠٠٠ مشارك من ٢٠ جنسية، أعقبها حضور افتتاح وتكريم الفائزين بالبطولة الأفريقية الدولية المؤهلة لأوليمبياد باريس.

من المقرر أن يشهد وزير الرياضة أيضًا اليوم فعاليات العروض الرياضية واللقاءات الشاطئية وعروض أطفال التوحد وفريق النسور بالمدينة الشبابية والرياضية بالغردقة، والمؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات مهرجان البحر الأحمر الرياضية، وختام معسكر يلا كامب.