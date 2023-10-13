وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة يعربون عن القلق إزاء "كارثة إنسانية وشيكة" في غزة

أعرب وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة عن قلقهم إزاء الكارثة الوشيكة في قطاع غزة، داعين إلى تزويد القطاع بالغذاء والوقود.

وقال بيان مشترك لوزراء خارجية رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة،: "يعرب وزراء الخارجية عن قلقهم إزاء الكارثة الإنسانية، التي تلوح في الأفق بقطاع غزة.. ونشدد على ضرورة العمل وفقًا للقانون الإنساني الدولي وضمان حصول جميع المحتاجين على المساعدة اللازمة، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدة الطبية".

وأكد البيان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط وفقا للقرارات الدولية المعروفة ذات الصلة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

ودعا وزراء الخارجية في بيانهم الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية وضمان وقف دائم لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية للسكان المدنيين.