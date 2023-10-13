ads
الجمعة 13 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مبادرة "احنا مين" تحتفل باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر من مركز التل الكبير بالاسماعيلية

مبادرة احنا مين تحتفل
مبادرة "احنا مين" تحتفل باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت "يارو" للحضارة المصرية برئاسة الدكتور صديق عفيفي رئيس مجلس الأمناء والدكتور وسيم السيسي المستشار العلمي والدكتورة هالة الطلحاتي المدير التنفيذي يوما ترفيهيا لاطفال مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض التابعة لإدارة جنوب بمحافظة الإسماعيلية يوميا، وذلك بحضور الدكتورة عزة الدري المشرف العام على تنفيذ "مبادرة احنا مين " ووكيل وزارة الشباب والرياضة الأسبق.

وقالت الدكتورة هالة الطلحاتي المدير التنفيذي للمؤسسة أن ”مبادرة احنا مين" تهدف إلي تعريق الاطفال بالحضارة المصرية القديمة من خلال تقديم مجموعة من البرامج الثقافية والترفيهية للاطفال والتي من خلالها يتم بث بعض المعلومات التاريخية عن الحضارة المصرية وكيف استطاع المصري القديم تقديم للعالم حضارة متفرده مثل الحضارة المصرية القديمة والتي برعت في شتى فروع الحياة سواء الفنية والثقافية والمعرفية وايضا فنون الحياة والتعامل مع الآخر واحترامه.

وتابعت الطلحاتي إلي أن الأجيال الجديدة تفتقد هذا الحس الحضاري بتاريخنا لاسيما في ظل التحديات التكنولوجية وعصر العولمة والميتافيرس وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي والتي جعلت من الأسرة المصرية في جزر منعزلة ، كما أن هذا الانفتاح على العالم قد ييتيح الفرصة إلى وصول معلومات مغلوطة عن الحضارة المصرية القديمة.

ولفتت استاذ الإعلام إلى أن الاحتفاء بمرور خمسون عاما على حرب أكتوبر المجيدة بعد مناسبة قومية هامة للتعريف بتضحيات الجيش المصري من أجل استعادة سيناء وأرضه المحتلة خاصة الأجيال الجديدة التي لم تشهد أو تعاصر حرب اكتوبر .

وأشارت الطلحاتي إلى ان مبادرة احنا مين تستهدف تعريف الاطفال التعريف بالحضارة المصرية القديمة من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والبرامج التثقيفية التي يقدمها فريق عمل الموسسة والمتخصصين في الآثار والتاريخ بيتنفيذ عدد من الورش التعليمية والتوعوية ومنهم مارينا عيد والتي قدمت ورشة الحكي ، وخديجة قرني شرحت الخريطة الزمنية لمصر عبر العصور واستعرضت بسنت اشرف نشاة اللغة المصرية القديمة والكتابة وتطورها واشكال الرموز والحروف الهيروغليفية و شيماء السيد بالتعليق والشرح على فيلم عن حياة المصري القديم ، ثم شارك كل اعضاء المؤسسة في شرح الألعاب التعليمية من بازل تاريخي لاهم الملوك والمعابد وغيرها، وايضا ساعدوا التلاميذ في عمل اهرامات ومسلات من المكعبات واخيرا لعبوا بالسلم والثعبان الاخلاقي وكل اعماله الخيرة من محاكمة الروح تجعله يصعد بالسلم ويفوز ، ومن خلال لعبة السلم والثعبان يتعلم الطفل الاخلاق النبيلة التي تميز بها المصري القديم .

وتأتي المبادر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير -قطاع مناحي الحياة والمكتبة المتنقلة لمصر الخير وبالتنسيق ربيع زين مسؤول المكتبة.

IMG_20231011_132718
IMG_20231011_132718
IMG_20231011_132711
IMG_20231011_132711
IMG_20231011_132710
IMG_20231011_132710
IMG_20231011_132700
IMG_20231011_132700
IMG_20231011_132655
IMG_20231011_132655
IMG_20231011_132643
IMG_20231011_132643
IMG_20231011_132637
IMG_20231011_132637
IMG_20231011_132629
IMG_20231011_132629
IMG_20231011_132615
IMG_20231011_132615
IMG_20231011_132356
IMG_20231011_132356
IMG_20231011_132354
IMG_20231011_132354
IMG_20231011_132353
IMG_20231011_132353
IMG_20231011_132337
IMG_20231011_132337
IMG_20231011_132334
IMG_20231011_132334
IMG_20231011_132332
IMG_20231011_132332
IMG_20231011_113822
IMG_20231011_113822
IMG_20231011_113758
IMG_20231011_113758
IMG_20231011_113745
IMG_20231011_113745
IMG_20231011_113723
IMG_20231011_113723
IMG_20231011_113708
IMG_20231011_113708
ads
أكتوبر المجيدة الإسماعيلية التحديات التكنولوجية التواصل الاجتماعي التل الكبير بالإسماعيلية الحضارة المصرية القديمة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر بالحضارة المصرية حرب أكتوبر المجيد عزة الدري عبد المنعم رياض وزارة الشباب والرياضة وسائل التواصل الاجتماعي محافظة الاسماعيلية مجلس الأمناء مركز التل الكبير مدرسه الشهيد حرب أكتوبر المجيدة هالة الطلحاتي
ads