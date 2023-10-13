مبادرة "احنا مين" تحتفل باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر من مركز التل الكبير بالاسماعيلية

نظمت "يارو" للحضارة المصرية برئاسة الدكتور صديق عفيفي رئيس مجلس الأمناء والدكتور وسيم السيسي المستشار العلمي والدكتورة هالة الطلحاتي المدير التنفيذي يوما ترفيهيا لاطفال مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض التابعة لإدارة جنوب بمحافظة الإسماعيلية يوميا، وذلك بحضور الدكتورة عزة الدري المشرف العام على تنفيذ "مبادرة احنا مين " ووكيل وزارة الشباب والرياضة الأسبق.

وقالت الدكتورة هالة الطلحاتي المدير التنفيذي للمؤسسة أن ”مبادرة احنا مين" تهدف إلي تعريق الاطفال بالحضارة المصرية القديمة من خلال تقديم مجموعة من البرامج الثقافية والترفيهية للاطفال والتي من خلالها يتم بث بعض المعلومات التاريخية عن الحضارة المصرية وكيف استطاع المصري القديم تقديم للعالم حضارة متفرده مثل الحضارة المصرية القديمة والتي برعت في شتى فروع الحياة سواء الفنية والثقافية والمعرفية وايضا فنون الحياة والتعامل مع الآخر واحترامه.

وتابعت الطلحاتي إلي أن الأجيال الجديدة تفتقد هذا الحس الحضاري بتاريخنا لاسيما في ظل التحديات التكنولوجية وعصر العولمة والميتافيرس وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي والتي جعلت من الأسرة المصرية في جزر منعزلة ، كما أن هذا الانفتاح على العالم قد ييتيح الفرصة إلى وصول معلومات مغلوطة عن الحضارة المصرية القديمة.

ولفتت استاذ الإعلام إلى أن الاحتفاء بمرور خمسون عاما على حرب أكتوبر المجيدة بعد مناسبة قومية هامة للتعريف بتضحيات الجيش المصري من أجل استعادة سيناء وأرضه المحتلة خاصة الأجيال الجديدة التي لم تشهد أو تعاصر حرب اكتوبر .

وأشارت الطلحاتي إلى ان مبادرة احنا مين تستهدف تعريف الاطفال التعريف بالحضارة المصرية القديمة من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والبرامج التثقيفية التي يقدمها فريق عمل الموسسة والمتخصصين في الآثار والتاريخ بيتنفيذ عدد من الورش التعليمية والتوعوية ومنهم مارينا عيد والتي قدمت ورشة الحكي ، وخديجة قرني شرحت الخريطة الزمنية لمصر عبر العصور واستعرضت بسنت اشرف نشاة اللغة المصرية القديمة والكتابة وتطورها واشكال الرموز والحروف الهيروغليفية و شيماء السيد بالتعليق والشرح على فيلم عن حياة المصري القديم ، ثم شارك كل اعضاء المؤسسة في شرح الألعاب التعليمية من بازل تاريخي لاهم الملوك والمعابد وغيرها، وايضا ساعدوا التلاميذ في عمل اهرامات ومسلات من المكعبات واخيرا لعبوا بالسلم والثعبان الاخلاقي وكل اعماله الخيرة من محاكمة الروح تجعله يصعد بالسلم ويفوز ، ومن خلال لعبة السلم والثعبان يتعلم الطفل الاخلاق النبيلة التي تميز بها المصري القديم .

وتأتي المبادر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير -قطاع مناحي الحياة والمكتبة المتنقلة لمصر الخير وبالتنسيق ربيع زين مسؤول المكتبة.

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