بوتين: تفاقم الوضع في الشرق الأوسط مأساة وعلينا البحث عن حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تفاقم الوضع في الشرق الأوسط مأساة واسعة النطاق، ونتيجة مباشرة للسياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وأضاف بوتين خلال قمة رابطة الدول المستقلة اليوم في قرغيزستان: "لا يسعني إلا أن أقول بضع كلمات عن التصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي طال آلاف المدنيين بين قتيل وجريح من الجانبين، ما يحدث مأساة واسعة النطاق يعيشها الإسرائيليون والفلسطينيون، ونتيجة مباشرة لسياسات الولايات المتحدة الفاشلة في الشرق الأوسط".

وتابع: "علينا البحث عن حل سلمي نظرا لأنه في الوضع الراهن لم تعد هناك بدائل أخرى".

وأشار بوتين إلى أن الإصابات في صفوف المدنيين هي أمر "غير مقبول بالمطلق".

علينا البحث عن حل سلمي لتفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

كما صرح بوتين بأنه يتعين علينا "البحث عن حل سلمي لتفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نظرا لأنه في الوضع الراهن لم تعد هناك بدائل أخرى.

وتابع بوتين كذلك، تعليقا على العملية البرية المحتملة في غزة أن استخدام المعدات العسكرية الثقيلة في المناطق السكنية يحمل تداعيات، في الوقت الذي سيكون فيه تنفيذ تلك العملية من دون المعدات أكثر صعوبة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت اليوم عن ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572، والمصابين إلى 7262، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية يوم أمس الخميس عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى ما يزيد عن 1300، ونحو 3300 مصاب.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وبدأت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.