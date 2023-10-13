جامعة عين شمس تعتمد دراسة الجدوى لمشروع إنتاج كربونات الصوديوم بشمال سيناء

قام مركز الاستشارات المالية والمراجعة بجامعة عين شمس باعتماد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع القومي بشمال سيناء لإنتاج كربونات الصوديوم (الصودا أش).
والتقت غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة بأعضاء مجلس إدارة شركة أرض الفيروز للتعدين وإدارة المشروعات بمناسبة اعتماد دراسة الجدوى للمشروع القومي وتنسيق عقد برتوكول تعاون مع الجامعة للاستفادة بالخدمات الاستشارية للجامعة وتقديم منح تدريبية وفرص عمل لأوائل الخريجين من الشركة.
حضر اللقاء أحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية والمراجعة بالجامعة وياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ودكتور نصر عيد مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
كما حضر عميد م محمد حسين أحمد رئيس مجلس إدارة شركة ارض الفيروز للتعدين وإدارة المشروعات ورئيس مجلس إدارة شركة الممر للتنمية وإدارة المشروعات.
السيد اللواء أ ح كمال الدين حسين مدير إدارة المهندسين العسكريين ونائب رئيس الهيئة الهندسية سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة العريش للأسمنت.
و اللواء زغلول السعيد ريشة نائب رئيس هيئة الشئؤن الماليه ونائب رئيس مجلس ادارة شركة العريش للاسمنت سابقا.