"علم واتعلم" مبادرة جديدة للمكتب البابوي للمشروعات

اطلق المكتب البابوي للمشروعات مبادرة “علم واتعلم” تحت رعاية وباشراف وتوجيهات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

تأتى المبادرة بهدف إنتاج حقائب مدرسية مصنوعة بأيدي مجموعة من السيدات، ولا سيما الأرامل اللاتي يسعى المكتب على توفير فرص عمل لهن، بما يتيح مصدر للدخل لهؤلاء السيدات، وذلك في إطار جهود المكتب لتمكين المرأة.

وفي نفس السياق تم تدريب السيدات على مهارات الخياطة بعد توفير ماكينات الخياطة لهن، وهو ما أثمر إنتاج آلاف من الحقائب المدرسية محلية الصنع عالية الجودة بايادي المرأة المصريه.

و مع بداية العام الدراسي الجديد تم اطلاق حملة "علم واتعلم" وتوزيع هذه الحقائب على الآلاف من تلاميذ المدارس الحكومية حول الجمهورية كدعم ومسانده من قداسة البابا تواضروس الثاني من خلال المكتب البابوي للمشروعات في تعليم ابناء مصر.

5f52935b-1591-4a17-804a-f3c90cfeec7c

7201c165-27e6-488d-b41d-7cfbbe778fd0

66b3592d-63e9-424b-9531-052bc96548c1

b5ec0def-75f8-4dff-b931-d0e2b9296a69

741e2486-0914-4cf9-a2bd-f6133f694ea0

402987aa-af12-4698-bfc5-8f46c50a7362

84ef964f-b5e6-41f9-aa20-a1b7abf7143c

72d3e011-44ca-4030-8ff8-0d2cee5b5105

6f049866-14c6-49ad-8013-bc52c2188db3

f9b10451-9998-4fc4-a1bc-ca4425a4c6d0

c7a250ff-89b9-4f4c-8300-6baa27661e42

3dac43c8-d0ca-419f-a217-7148974dee58

8ef83413-9b07-4f6d-8df2-d391176527f1

245636b4-70bc-455a-aaf6-100008085428

4b226ee3-6d42-446f-93de-f00028791207

47480476-f879-48cd-8d6d-5ebfa63f8ef5

3d340c1f-253e-474a-8478-75b28d81d039

ea604f63-1160-4803-bc9a-ba23855f7540