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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"علم واتعلم" مبادرة جديدة للمكتب البابوي للمشروعات

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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اطلق المكتب البابوي للمشروعات  مبادرة “علم واتعلم”  تحت رعاية وباشراف وتوجيهات قداسة البابا  تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.  

تأتى المبادرة بهدف إنتاج حقائب مدرسية مصنوعة بأيدي مجموعة من السيدات، ولا سيما الأرامل اللاتي يسعى المكتب على توفير فرص عمل لهن، بما يتيح مصدر للدخل لهؤلاء السيدات، وذلك في إطار جهود المكتب لتمكين المرأة.

وفي نفس السياق  تم تدريب السيدات على مهارات الخياطة بعد توفير ماكينات الخياطة لهن، وهو ما أثمر إنتاج آلاف من الحقائب المدرسية محلية الصنع عالية الجودة بايادي المرأة المصريه.

و مع بداية العام الدراسي الجديد تم اطلاق حملة "علم واتعلم" وتوزيع هذه الحقائب على الآلاف من تلاميذ المدارس الحكومية حول الجمهورية كدعم ومسانده من قداسة البابا تواضروس الثاني من خلال المكتب البابوي للمشروعات في تعليم ابناء مصر.

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العام الدراسي الجديد المدارس الحكومية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السيدات الآرامل تمكين المرأة الحقائب مبادرة “علم و اتعلم”
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