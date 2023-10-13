إقبال كثيف على انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية.. صور

يشهد مقر انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية بالنادى الاجتماعى باستاد المنصورة الرياضة، إقبالا كثيفا من الأطباء أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتى بدأت من التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساءً اليوم الجمعة.

فيما يتنافس في انتخابات النقابه الفرعية بالدقهلية ١٨ مرشحا على ٥ مقاعد من بينها النقيب ومقعدين فوق السن ومقعدين تحت السن في انتخابات التجديد النصفى أكتوبر ٢٠٢٣ للنقابة الفرعية بالدقهلية بخلاف بباقى المستويات والنقيب العام.

فيما يصل عدد أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الذين لهم حق التصويت 21 ألفا و500 طبيب حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي من النيابة الإدارية ولجنة مشكلة لمراقبة الانتخابات من أعضاء المجلس مع إشراف النقابة العامة.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على مقعد نقيب الدقهلية كلًا من الدكتور علي توفيق، والدكتور أسامة الشحات، والدكتور يحيي الجوهرى، والدكتورة دعاء زكريا، والدكتور سمير عطية وعلي مقعدى فوق السن شملت القائمة النهائية كلًا من الدكتورة عبير عبدالقادر، والدكتور مصطفى محمود نبيه، والدكتور محمد جاب الله، والدكتور محمد فاروق العجمي، والدكتورة أمل مصطفى، والدكتور محمد ياسين العطار والدكتورة دعاء زكريا وعلى مقعدى تحت السن الدكتور محمد صلاح فتح الله الدكتور أحمد إبراهيم عياد، والدكتور مأمون عيسى، والدكتور فتحى غزى، والدكتور أحمد المنير والدكتور إبراهيم حسن.

وكانت النقابه قد أعلنت فى بيان سابق لها أن اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للأطباء تضع النزاهة والشفافية والحيادية منهاجًا لها بدءًا من اختيار على الانتخابات مرورًا بإعلان كافة الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية منذ بدء الإعلان عن فتح باب الترشح.

وأضاف البيان أن نص القانون ٤٥ لسنة ١٩٦٩ الخاص بإنشاء نقابة الأطباء ولائحته التنفيذية على إجراء الانتخابات بمقار النقابات الفرعية الانتخابية بعواصم المحافظات، ولما كان نادي الأطباء بالدقهلية في أحد مراكز المحافظة (طلخا) وليس في عاصمة الدقهلية (المنصورة)، وحرصًا على قانونية إجراء الانتخابات وبطلان الطعن عليها فقد قررت اللجنة العليا للانتخابات التمسك بنص القانون حرفيًا بإقامة انتخابات نقابة أطباء الدقهلية بعاصمة المحافظة المنصورة بالنادى الاجتماعى باستادالمنصورة.

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