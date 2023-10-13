في عيدها العالمي.. مركز الطفل للحضارة ينظم احتفالية للفتاة اليوم

تشارك جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى العالم باليوم العالمى للفتاة الذى يهدف الى حماية حقوق الفتيات فى جميع مناحى الحياة " التعليم ، التغذية ، الرعاية الصحية والطبية ".

ينظم مركز الطفل للحضارة والابداع " متحف الطفل" احدى مراكز الابداع في جمعية مصر الجديدة ، في الحادية عشر من صباح اليوم الجمعة احتفالية تصبو الى التعريف بحقوق الفتاة بصفة خاصة والمرأة بصفة عامة ، وهو ما اكدته القيادة السياسية واصبح منهجا يحتذى به .

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ان الدولة مكنت الفتاة والمرأة المصرية من الوصول الى اهدافهم التى ترنو اليه احلامهن ، وهذا يتضح جليا حيث حظيت المرأة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية ، على العديد من الحقوق والمكتسبات، وأصبحت تشكل عنصر هام وحيوى فى المجتمع، ولها دور فى كافة الأحداث، ومكانتها فى مقدمة الصفوف .

اوضح حلمى ، ان الإحتفال يشمل العديد من الفعاليات التي تستهدف الفتيات وأسرهم ، حيث تتنوع لتشمل ورش فنون تشكيلية لتعليم الطباعة بالاستنسل وأشكال فنية بالفوم، ورشة للرسم الحر وآخري للرسم علي الوجوة.... وبالتوازي مع الورش تقدم الدكتورة/ سهير صفوت أستاذ علم الإجتماع بجامعة عين شمس محاضرة بعنوان "التربية الايجابية" يعقبها حوار ثقافي بعنوان "التخطيط لمستقبل صانعة السعادة".

وفى ختام اليوم تقدم فرقة كذا لون عرض فني لمسرح العرائس والأراجوز وفقرات بوجى وطمطم والنحله الكسولة وفقرة "علمونا فى مدرستنا" إلي جانب عدد من المسابقات التفاعلية.

يذكر انه في يوم 19 ديسمبر 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بإعتبار الأول من أكتوبر من كل عام اليوم الدولي للفتاة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكين الفتيات وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن.