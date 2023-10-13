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الجمعة 13 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023

دولار
دولار
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سيطرت حالة من الاستقرار على  سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية ابجمعة 13-10- 2023، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في سوق الصرف المصرية.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وهو السعر نفسه الذي سجله الدولار في بنك مصر  بداية تطاولات اليوم الخميس 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار عند نحو  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

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