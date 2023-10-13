أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 09:07 ص

سيطرت حالة من الاستقرار على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية ابجمعة 13-10- 2023، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في سوق الصرف المصرية.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وهو السعر نفسه الذي سجله الدولار في بنك مصر بداية تطاولات اليوم الخميس 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار عند نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.