حاتم صلاح في حوار خاص مع «البوابة»: هذا ما شجعني على تقديم أول بطولة من خلال «على باب العمارة»

- الفنان حاتم صلاح: وضع الثقة في الوجوه الشابة يفتح الباب لكثير من المواهب

- المسرح قدم لي الكثير.. والجمهور لا يزال حريصًا على مشاهدة المسرحيات الجيدة

- آية سماحة أبهرتني وأتمنى أن تصل الحالة المشتركة بيننا في "على باب العمارة" إلى الجمهور

- كنت حريصًا على أن يكون لوك شخصية عوض أبو حامد في "على باب العمارة" بعيدًا عن نفادي

نجح الفنان حاتم صلاح في فرض نفسه على الساحة الفنية خلال فترة زمنية قصيرة، بفضل خفة ظله والموهبة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها، حيث نجح في خطف الأنظار من خلال شخصية نفادي في الجزء السادس والسابع من مسلسل "الكبير"، والذي كان بداية انطلاقته الفنية.

وفي حوار خاص مع «البوابة»، يكشف الفنان حاتم صلاح عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "على باب العمارة"، والذي يعد أول بطولة فنية بالنسبة له، والذي يجسد من خلاله شخصية "عوض أبو حامد"، وكواليس التحضير للشخصية.

مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

* ما الذي جذبك إلى المشاركة في مسلسل "على باب العمارة" وتقديم دور البطولة؟

** ما جذبني إلى مسلسل "على باب العمارة" هو شخصية "عوض أبو حامد" التي أقدمها خلال أحداث المسلسل، وهي الشخصية الرئيسية في العمل، ورغم أنني كنت أنوي تأجيل هذه الخطوة خلال مشواري الفني، ولكن عندما قرأت الورق أعجبت بالقصة والسيناريو.

كما أن ما شجعني إلى هذه الخطوة هو أن المسلسل من إنتاج منصة "whatch it" وهي منصة ناجحة، ولهذه الأسباب وافقت على تقديم أول بطولة من خلال مسلسل "على باب العمارة"، وسعدت للغاية بهذه التجربة.

* كيف استقبلت ردود الأفعال بعد عرض برومو مسلسل "على باب العمارة"؟

** الحمد لله معظم ردود الأفعال جاءت إيجابية للغاية عبر السوشيال ميديا والكثيرون أشادوا بالبرومو، وسعدت بهذه الردود للغاية، والبعض أيضا تحدثوا أن خطوة أول بطولة مطلقة هي ربما تكون خطوة مبكرة بالنسبة لي، ولكن في النهاية الحكم الأساسي على المسلسل سيكون بعد عرضه، وأتمنى أن ينال مسلسل "على باب العمارة" إعجاب الجمهور.

* كيف جاءت فكرة لوك شخصية "عوض" التي تظهر بها خلال المسلسل؟

** قبل الاستقرار على اللوك النهائي لشخصية "عوض أبو حامد" جمعتني جلسة عمل مع استايلست المسلسل للاستقرار على لوك الشخصية خلال أحداث المسلسل، وكنت حريصا أن يكون لوك شخصية "عوض أبو حامد" بعيدا عن شخصية "نفادي" في مسلسل الكبير، وتم الاستقرار في النهاية على هذا اللوك الذي ظهرت به.

* حدثنا عن كواليس التصوير مع آية سماحة والمخرج خيري سالم؟

** أنا أعرف المخرج خيري سالم منذ سنوات عديدة وسعدت للغاية بالتعاون معه في مسلسل "على باب العمارة"، أما عن آية سماحة فسبق وتعاونا سويا في مسلسل "الصفارة" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وهي تقدم من خلال مسلسل "على باب العمارة" كاركتر جديد للغاية عليها لم تقدمه من قبل.

وهي أبهرتني خلال كواليس تصوير "على باب العمارة" والكيمياء بينا كانت رائعة خلال تصوير المشاهد التي جمعتنا سويا في المسلسل، وأتمنى أن تصل هذه الحالة الرائعة المشتركة بينا خلال التصوير إلى الجمهور بعد عرض المسلسل، وأنا سعدت للغاية بهذه التجربة والتي جمعتني بالعديد من الفنانين المتميزين الذين شاركوا في المسلسل.

* قدمت منصة "whatch it" أول بطولة مطلقة لعصام عمر في "البالطو" وحاليا حاتم صلاح في "على باب العمارة".. فهل ترى أن هذا من الممكن أن يفتح المجال لتقديم نجوم جدد؟

** أتمنى هذا بالطبع، وتجربة مسلسل "البالطو" ومسلسل "على باب العمارة" هما ضمن التجارب المهمة، ووضع الثقة في فنانين يقدمون البطولة المطلقة لأول مرة، وأنا على المستوى الشخصي كانت بدايتي مع مجموعة من الوجوه الجديدة الذين وضع بهم المخرج أحمد الجندي ثقته وأعطاهم أدوارا مهمة في مسلسل الكبير سواء أنا أو رحمة أحمد أو مصطفى غريب.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي نقدم من خلالها أدوارا رئيسية في عمل فني مهم مثل مسلسل "الكبير"، ووضع الثقة في الوجوه الشابة يفتح الباب للعديد من الفنانين الذين قد يمتلكون الموهبة ويحب الجمهور مشاهدتهم، وفكرة المجازفة مع الوجوه الجديدة أنا على المستوى الشخصي أراها مهمة للغاية، ومن الممكن أن تقدم الكثير من النجوم القادرين على تقديم حالة من الثراء في الوسط الفني.

* ما المدة التي استغرقها تصوير مسلسل "على باب العمارة"؟

** مسلسل "على باب العمارة" هو مسلسل مكون من 10 حلقات، والمسلسل استغرق تصويره حوالي شهرين.

* كيف جاءت فكرة مشاركة أحمد أمين كضيف شرف في مسلسل "على باب العمارة"؟

** أحمد أمين هو بمثابة أخ كبير بالنسبة لي، وجميعنا أنا والمخرج خيري سالم وفريق العمل كنا نرغب في مشاركة أحمد أمين في المسلسل، ومشاركته في "على بابا العمارة" كانت إضافة كبيرة لنا وللعمل.

* مسلسل "على باب العمارة" من 10 حلقات.. فهل ترى أن المستقبل أصبح لهذه النوعية من الأعمال الدرامية؟

** أعتقد هذا، وخلال الآونة الأخيرة أصبح هناك مسلسل 3 حلقات فقط، ومسلسلات أخرى من 5 حلقات، حيث إن الأعمال الدرامية أصبحت يتم تقديمها على حسب القصة نفسها، وما هي عدد الحلقات الذي من الممكن أن تتحمله هذه القصة ويتم تقديمه من خلالها، دون وجود مط أو تطويل.

وتقديمها في حدوتة سريعة يحبها الناس، وفكرة المسلسلات القصيرة دفعت المؤلفين لتقديم قصص في عدد قليل من الحلقات، ويكتبون الحدوتة بما يناسب هذه القصة من عدد حلقات.

* وكيف ترى تأثير السوشيال ميديا على نجاح أي فنان أو أي عمل فني؟

** السوشيال ميديا أصبحت مؤثرة، ولكن في النهاية السوشيال ميديا هى قوة من ضمن عدة قوى قد تدعم العمل الفني وتدفع الجمهور لمشاهدته وقد يكون تأثيرها سلبيا، ولكن في النهاية العمل الفني الجيد هو يفرض نفسه على الجمهور.

* بدايتك الفنية كانت من خلال خشبة المسرح.. فهل لا يزال المسرح يؤدي دوره في تقديم فنانين جدد؟

** المسرح ما زال موجودا، وما زال حاصل حقه والجمهور ما زال حريصًا على مشاهدة الأعمال المسرحية الجيدة، وأنا على المستوى الشخصي المسرح قدم لي الكثير، وأحمد أمين اكتشفنا من خلال المسرح وشاركت معه في أمين وشركاه، وقدمت مسرحية مع الأستاذ أحمد مكي ومن خلالها شاركت في مسلسل الكبير، فالمسرح دائما يقدم العديد من المواهب.

* ماذا عن أعمالك الفنية المقبلة؟

** أنا حاليًا في مرحلة القراءة لعدد من الأعمال الفنية ولكن لم أستقر حتى الآن على أي منها.