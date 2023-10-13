جامعة برج العرب التكنولوجية تستقبل وفد معهد القطن وخبراء أفارقة

استقبلت جامعة برج العرب التكنولوجية بالاسكندرية، وفد يضم متخصصين من معهد القطن و٢٠ خبيرا من 12 دولة افريقية وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وقال الدكتور مصطفي عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن ل "البوابة نيوز " : إن الهدف من الزيارة هو تبادل الخبرات وتوفير فرص تدريب لابناء الجامعة ببرنامج تكنولوجيا الغزل والنسيج مستقبلًا بالمعهد، وتحدثت عن أصالة العلاقات المصرية الافريقية وعمقها.

وأضاف د. مصطفى عطية، أن اللقاء تم تحت رعاية الدكتور عبد الناصر رضوان مدير المعهد ونظمه ووضع نقاط النقاش والالتقاء الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية .

وقد استقبلت الجامعة وعلى راسها كل من الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس الجامعة، والدكتورةعبير قاسم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الوفد المصري الافريقي.

وقال الدكتور الجوهري ل "البوابة نيوز " أرحب وأشيد بدور معهد بحوث القطن وأهمية زراعة القطن وتصنيعه بمصرفى ظل السياسات الزراعية الناجحة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.. ورحب بالتعاون مع المعهد وكذلك الضيوف الافارقة في مجال القطن والتكنولوجي.

وقد أفادت الدكتورة عبير قاسم ل " البوابة نيوز ": بأن زيارة الوفد الافريقي تأتي في إطار تعاون المعهد مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا التابعة لوزارة الخارجية المصرية.

جولة افريقية فى برج العرب لتبادل الخبرات



وحضر اللقاء كلا من: الدكتور أحمد عبد المغني رئيس بحوث التربية بالمعهد ومنسق الدورة الافريقية، والدكتور ابراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتورة نهي سعد الدين بندق منسق برنامج تكنولوجيا الغزل والنسيج، والدكتورة رانيا الشرقاوي عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وعدد من اعضاء هيئة التدريس والاداريين وطلاب الجامعة.



قال الدكتورعبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن ل " البوابة نيوز ": بأن زيارة الوفد الافريقي لمصانع الغزل والنسيج بمدنية برج العرب بمحافظة الاسكندرية للأطلاع علي أحدث تكنولوجيا النسيج في جميع مراحله حتي الوصول الي المنتج النهائي من النسيج، تأتي في أطار الزيارات الميدانية لبرنامج إنتاج وتربية القطن والذي ينظمه معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

