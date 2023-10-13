ads
الجمعة 13 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن صحة شخصين أصيبوا في سقوط «أسانسير» بالطالبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين إثر إصابتهم في سقوط مصعد كهربائي "أسانسير" في عقار بالطالبية، لسؤالهم عن ملابسات الحادث، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأشارت التحريات أن الشخصين المصابين في سقوط المصعد الكهربائي أصيبوا بكدمات سطحية، جراء السقوط.

كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغًا بسقوط أسانسير داخل أحد العقارات، بميدان الساعة الطالبية فيصل بالجيزة، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم استخراج شخصين مصابين بعدة إصابات متفرقة، وتم نقلهما إلى مستشفى الهرم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

ads
سقوط اسانسير مصعد كهربائي إصابة شخصين الطالبية
ads