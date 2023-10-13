الاستعلام عن صحة شخصين أصيبوا في سقوط «أسانسير» بالطالبية

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين إثر إصابتهم في سقوط مصعد كهربائي "أسانسير" في عقار بالطالبية، لسؤالهم عن ملابسات الحادث، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأشارت التحريات أن الشخصين المصابين في سقوط المصعد الكهربائي أصيبوا بكدمات سطحية، جراء السقوط.

كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغًا بسقوط أسانسير داخل أحد العقارات، بميدان الساعة الطالبية فيصل بالجيزة، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم استخراج شخصين مصابين بعدة إصابات متفرقة، وتم نقلهما إلى مستشفى الهرم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.