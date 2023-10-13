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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استقالة وزيرة الإعلام الإسرائيلية جاليت ديستال

وزيرة الإعلام الإسرائيلية
وزيرة الإعلام الإسرائيلية جاليت ديستال
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أعلنت وزيرة الإعلام الإسرائيلية جاليت ديستال استقالتها من منصبها، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد وافق في وقت سابق أمس الخميس على تشكيل حكومة الطوارئ طوال مدة الحرب ضد قطاع غزة بتأييد 66 نائبًا مقابل 4، بحسب بيان صادر عن البرلمان.

وأدى عضو المعارضة بيني جانتس و4 أعضاء من حزبه اليمين كوزراء في الحكومة التي رفض زعيم المعارضة يائير لبيد الانضمام إليها.

وستضم حكومة الحرب نتانياهو وجانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف جالانت وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب جانتس جدي آيزنكوت ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، مراقبين.

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