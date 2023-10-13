كهرباء «مصر الوسطى»: تطوير الأداء بمراكز الخدمة الرئيسية وجميع إدارات الشركة لتقديم خدمات متميزة للعملاء

أكدت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن الشركة قامت باستكمال تنفيذ خطتها فى تطوير الأداء بمراكز الخدمة الرئيسية وجميع إدارات الشركة التي تقوم بتقديم خدمات للعملاء، والذي يؤدي إظهار تقدير الشركة للمشتركين واهتمامها بتقديم خدمة سريعة ومتميزة حيث تم افتتاح عدد (12) مركز خدمة جديد.



وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الاستمرار في تطبيق قرار مجلس الوزراء بتركيب عدادات كودية بديلة لنظام الممارسات و ضرورة تفعيل دور الورش الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المهمات التي تحتاجها الشبكة الموحدة والالتزام التام بتركيب عدادات مسبقة الدفع للمصالح الحكومية ودور العبادة وتطبيق خطة الدولة في شأن إحلال العدادات الميكانيكية إلى عدادات مسبقة الدفع ومراجعة أغراض بيع الطاقة على الطبيعة طبقا للنشاط الفعلي لتحسين متوسط سعر البيع بالرغم من تأجيل تطبيق الزيادة السعرية، جاء ذلك عقب اعتماد الجمعية العمومية للميزانية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى لشركة توزيع كهرباء مصر الوسطى والتي تمثل حوالي 50 % من مساحة الجمهورية.

وأشادت الشركة القابضة للكهرباء ورئيس الجمعيات العامة لشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء الستة عشر بالدور الذي تقوم به شركة توزيع مصر الوسطى لتوصيل التيار الكهربائى للممشروعات القومية والخدمية والإنتاجية فى محافظات بنى سويف والمنيا والفيوم وأسيوط والوداي الجديد خاصة مشروعات استصلاح الأراضي حيث انتهت من توصيل التيار لمساحة 80 ألف فدان بمنطقة العوينات بتكلفة بلغت 675 مليون جنيه وبقدرات تبلغ 120 ميجاوات وتم كهربة حوالى 650 بئر إرتوازي بالمنطقة وتوصيل التيار لمشروعات الاستثمار وشملت مصنع وثلاجة البطاطس بقدرت بلغت حوالى 30 ألف ميجاوات.

استعرض المهندس رأفت شمعة رئيس شركة توزيع مصر الوسطى أهم نتائج أعمال الشركة حيث تم إضافة 470 محولات جديدة لمجابهة تطور الأحمال وعمل سلسلة إحلال لعدد (735) محول توزيع وتنفيذ خطة لإحلال خطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية حيث تم تنفيذ 35 عملية بإجمالي أطوال كابلات 16.3كم بنسبة تنفيذ 100% ، وأنه نظرا لما يشهده الصعيد حالياً من اهتمام القيادة السياسية بتنميته وما يتبع ذلك من تنفيذ مشروعات قومية وضخ استثمارات ضخمة فقد تم الانتهاء من تنفيذ التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات الاستراتيجية ومشروعات الغير والتى بلغت تكلفتها أكثر من 1.02 مليار جنيه.

وأوضح «شمعة» إلى الاستمرار في تشغيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي تم من خلالها تفعيل 26 خدمه للمواطنين وتم التعامل مع الطلبات التي تفاعل معها المواطنين وقد تم تركيب عدد 650814 عداد كودي من خلال خدمة تحويل الممارسات لعدادات كودية منذ إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وكذلك إجراء دراسة على المدارس والمباني الحكومية التى سيتم إنشاء محطات شمسية أعلى مبانيها ضمن مشروع حياة كريمة، وتقديم الدعم الفنى و التعاقد مع عدد (62) محطة شمسية ملك المشتركين خلال عام 2022/2023 بإجمالى قدرات (1764.2 ك.وات) وذلك بنظام صافي القياس ، وفى مجال تطوير مجهودات الشركة في مجال التحول الرقمي لتطوير الأداء وأحكام الرقابة فقد تم الانتهاء من تنفيذ ميكنة التحصيل بنسبة 100% .

وأضاف أنه لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية بلغ الحمل الأقصى 3264.6م.و قامت الشركة بتنفيذ خطة استثمارية تهدف إلى تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية وتحسين الجهود لدى العملاء بتكلفة تصل إلى حوالي (652) مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 109% من المستهدف تمثلت في إنشاء (13) لوحة توزيع جديدة بمراكز الأحمال وإحلال الموزعات إضافة خطوط وكابلات جديدة جهد متوسط بطول (732)كم لتخفيف أحمال الخطوط القائمة وتقصير أطوالها وإضافة (663.6) كم على شبكة الجهد المنخفض وأنه تم تركيب عدادات بديلة لنظام الممارسات للمساهمة في تحسين نسبة الفقد لحصر الاستهلاكات الفعلية حيث تم تركيب عدد (650814) عداد كودى والاستمرار في تركيب عدادات لتعديات زراعة الأراضي الصحراوية حيث تم تركيب عدد ( 2512) وتعظيم دور الضبطية القضائية من خلال تكثيف الحملات وإثبات الأحمال الفعلية وتقديم الدعم الفني لحملات شرطة الكهرباء والذى نتج عنه حصر 512 مليون ك.و.س وتحصيل مبلغ وقدره 1.261 مليار جنيه.