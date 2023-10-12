المنتخب الأوليمبي ينهي الشوط الاول متقدما بهدفين على الأردن

تمكن المنتخب الوطني الأولمبي، من إنهاء الشوط الأول أمام الأردن متقدما بهدفين دون رد، في المباراة الودية، التي تجمع المنتخبين حاليا على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار استعدادات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

أحرز اهداف الفراعنة حسام عبد المجيد، محمد حمدي.

جاء تشكيل الفراعنة لودية الأردن كالتالي: "حراسة حراسة المرمى: حمزة علاء،

خط الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد شحاتة - علي زعزع - محمود جهاد - محمود صابر،

الهجوم: مصطفى سعد ميسي - أسامة فيصل".

