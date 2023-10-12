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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمر هريدى المرشح لرئاسة الزمالك: سأخوض الانتخابات بقائمة الصفوة

عمر هريدي
عمر هريدي
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كشف عمر هريدي المرشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك، عن اسم قائمته لخوض انتخابات القلعة البيضاء، يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري.

 

وقال هريدي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز: « شكلنا مجموعة كول سنتر تتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لمعرفة آرائهم فى المرشحين فى الانتخابات القادمة لاختيار القائمة النهائية لخوض الانتخابات».


وأضاف: «سنحسم فى الأسبوع الأخير من الانتخابات القائمة النهائية وتم الاستقرار على الدكتورة نجلاء ناجى ويتبقى 10 أعضاء».

 

وتابع هريدي: اسم القائمة ستكون قائمة الصفوة، وسيتم اختيارهم من المرشحين المستقلين».

 

ويواجه عمر هريدي، منافسة قوية على مقعد الرئاسة، في ظل وجود حسين لبيب، عصو مجلس إدارة النادي السابق، وفاروق جعفر، نجم الفريق السابق، بالإضافة إلى مرفت سيد أحمد، وسيد مرعي.

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عمر هريدى الزمالك نادي الزمالك
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