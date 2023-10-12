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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

شيرين غالب تدعو جموع الأطباء للمشاركة فى اختيار من يمثلهم.. غدا

نقيب أطباء القاهرة
نقيب أطباء القاهرة الدكتورة شيرين غالب
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تزامنا من انطلاق انتخابات نقابة الأطباء غداً الجمعة 13 أكتوبر ، دعت الدكتورة شيرين غالب رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية طب قصر العينيى ، المرشح على مقعد نقيب أطباء القاهرة جموع الأطباء النزول للمشاركة والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم .

وقالت د. شيرين غالب أن  المسؤلية الأكبر تقع على عاتق الطبيب الذى يرسم بحضوره و مشاركته خارطة طريق وخطة عمل  نقابة الأطباء خلال الفترة القادمة ، باعتبارها خط الدفاع الأول عن المهنة ، فى ظل ظروف اقتصادية صعبة وتحديات تشريعية وتنفيذية تحتاج لوقفة جادة وقوية من قبل النقيب القادم وأعضاء مجلسة.

وتابعت، قطعنا شوطا كبيرا خلال الفترة الماضية فى استعادة العمل النقابى و فتح أبواب نقابة القاهرة لكل الأطباء وتقديم الخدمات للجميع بلا استثناء ، وكان للجنة المساندة القانونية دور كبير فى الوقوف إلى جانب الأطباء المحبوسين بسبب أخطاء طبية أو مضاعفات غير مقصودة ، وتمسكنا بحقوق الطبيب القانونية فى مداولات إقرار قانون المسؤلية الطبية حتى لا تتكرر المعاناة .
واضافت :  سنمضى قدما من خلال قائمة تيار المستقبل فى تقديم مزيد من الخدمات التى تيسر على الأطباء أمور حياتهم اليومية ولدينا مشروعات للرعاية الإجتماعية وزيادة دخل الأطباء والتدريب إلى جانب مطالبة الحكومة بإعادة النظر فى أجور الأطباء وساعات العمل .

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