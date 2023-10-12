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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسى: رجال جيش مصر عاهدوا الله واهبين أنفسهم للوطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "شعب مصر العظيم أبنائى وبناتي من خريجي الكليات العسكرية رجال جيش مصر الأبطال، تبلغ سعادتي مداها ونحن نحتفل اليوم معا لتخريج جيل جديد من أبناء مصر الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية".

 
وأضاف الرئيس السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023: "تعلموا مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة وعاهدوا الله واهبين انفسهم للوطن محافظين علي الوطن ومقدرات شعبه، اختاروا أن يكونوا درع الوطن وسيفه، تسلحوا بالأمان والعلم والوطنية في هذه الأكاديمية العسكرية العريقة، أوجه لكم تهنئة ممزوجة بكل الامنيات الطيبة لانضمامكم الى صفوف القوات المسلحة المصرية لتنضموا الى خير اجناد الأرض".

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