تايلاند تستقبل أول رحلة جوية تحمل مواطنيها الذين تم إجلاؤهم من إسرائيل

هبطت اليوم الخميس في بانكوك أول رحلة جوية تحمل على متنها مواطنين تايلانديين من الذين تم إجلاؤهم من إسرائيل في أعقاب اندلاع الصراع بين حركة "حماس" وإسرائيل.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الرحلة كانت تقل 41 تايلانديا من بينهم 15 شخصا تم إجلاؤهم ونقلهم جوا بمساعدة دبلوماسيي بلادهم، مشيرة إلى أن العائلات القلقة كانت محتشدة في المطار قبل ساعات من وصول الرحلة في انتظار ذويهم.

تأتي هذه التطورات عقب ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين ارتفاع حصيلة المواطنين التايلانديين الذين لقوا مصرعهم خلال الصراع الدائر بين حركة "حماس" وإسرائيل إلى 21 شخصا.

بدورها، قالت وزارة الخارجية إن المخاوف تتزايد بشأن مصير 16 آخرين احتجزتهم حركة "حماس" كرهائن.

ومن المقرر أن تغادر المزيد من رحلات العودة التايلاندية إسرائيل يومي "الأحد" و"الأربعاء" من الإسبوع المقبل.

ويعمل نحو 30 ألف تايلاندي في إسرائيل - معظمهم في قطاع الزراعة - بحسب وزارة العمل في بانكوك.