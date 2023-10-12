مدير الكلية الحربية: الطلاب جاهزون لتنفيذ المهام المطلوبة

قال اللواء محمد صلاح محمد التركي، مدير الكلية الحربية، إنه حدث بالكلية تطوير كبير للغاية خلال الفترة الماضية، وهناك منظومة متطورة في كل التفاصيل، ويحصل الطالب على بكالوريوس مدني أثناء دراسته وفق المعايير التعليمية الموضوعة من الجامعات المصرية، وهذا يمنح الخريجين درجة عالية من الكفاءة في فهم ما يحدث حوله.

وأضاف مدير الكلية الحربية ان خريج الكلية يحصل على كافة التدريبات العسكرية وفق المعايير الدولية، حتي يصبح الخريج يتم إعداده وفق أحدث النظم.

وأشار إلى أن طلاب الكلية الحربية جاهزون لتنفيذ كافة المهام المطلوبة منهم منذ اليوم الأول من تخرجهم، و هذا لأن الطلاب تم إعدادهم بشكل جيد للغاية، كما تم تثقيفهم وتوعيتهم بشكل سليم للغاية.

وأكد مدير الكلية الحربية ان الطالب هو منظومة عمل متكاملة يجب أن يتم العمل فيها، وهي منظومة يتم بذل الجهد فيها، و لذلك فهناك مسئولية كبيرة على الكلية لتطوير المناهج، و تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس.

وشدد على أنه لا واسطة في الكلية الحربية، و هناك اختبارات منفصلة يخضع لها منها لهيئة مستقلة، وبذلك يكون مستحيل أن تتدخل الواسطة في عملية الاختيار، بل الأمر يحتاج لطالب سليم صحيا ورياضيا بشكل كامل.

وأشار إلى أن التخصصات داخل الكلية تبدأ منذ العام الاول حتي يتم إعداد الطالب بشكل متكامل منذ اللحظة الأولى، وهو أمر علمي يمكن البناء عليه في إعداد منظومة الطالب.