بطل الحرب والسلام.. عرض مجسم لـ السادات خلال احتفالية الكليات العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، حيث عرض مجسم للرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام خلال العرض العسكري.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية يصاحبه عروض جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

تضم الأكاديمية العسكرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).