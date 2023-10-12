فيتوريا يجتمع باللاعبين قبل مباراة زامبيا

حرص البرتغالي روي فيتوريا ، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على الاجتماع بلاعبي الفريق فى فندق الإقامة وقبل التوجه الى ملعب المباراة لمواجهة منتخب زامبيا وديا بعد قليل ، ضمن المباراة الخاصة من التحضيرات لبطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وشدد فيتوريا على تنفيذ الجمل التي درسها اللاعبون خلال أيام المعسكر الماضية لتثبيتها في المرحلة المقبلة وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

شارك في تدريبات الفراعنة ٢٥ لاعبًا ممن تم اختيارهم للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.