ads
الخميس 12 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يجتمع باللاعبين قبل مباراة زامبيا

روي فيتوريا
روي فيتوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص البرتغالي روي فيتوريا ، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على الاجتماع بلاعبي الفريق فى فندق الإقامة وقبل التوجه الى ملعب  المباراة لمواجهة منتخب زامبيا وديا بعد قليل ، ضمن المباراة الخاصة من التحضيرات لبطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وشدد فيتوريا على تنفيذ الجمل التي درسها اللاعبون خلال أيام المعسكر الماضية لتثبيتها في المرحلة المقبلة وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

شارك في تدريبات الفراعنة ٢٥ لاعبًا ممن تم اختيارهم للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.

ads
البرتغالي روي فيتوريا يجتمع اللاعبين مباراة ودية
ads