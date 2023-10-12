محافظ سوهاج يبحث مع نائب رئيس "العالمية لخريجي الأزهر" سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بمكتبه، الدكتور محمد المحرصاوي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والوفد المرافق له؛ لبحث ودعم سبل التعاون المشترك، بحضور الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور فتحي حسانين عميد كلية اللغة العربية بجرجا، والشيخ عبدالرحمن اللاوي أمين عام المنظمة بسوهاج.

تناول اللقاء مناقشة جهود المنظمة في تنفيذ برامج التوعية وتنفيذ ورش العمل والندوات، والقوافل التثقيفية، والعمل على نشر صحيح الدين واستهداف كافة فئات المجتمع والأعمار السنية المختلفة بداية من الأطفال وحتى الشيوخ، وتفعيلا للمشاركة المجتمعية.

وشدد محافظ سوهاج على توفير جميع أوجه الدعم لأنشطة الأزهر الشريف، وأنشطة المنظمة داخل المحافظة، مشيرا الى دور الأزهر الشريف الهام فى التنوير والتعليم ونشر تعاليم الإسلام السمحة، بالإضافة الى الدور المجتمعى الفاعل.

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور محمد المحرصاوي درع المنظمة للمحافظ؛ تقديرا لجهوده في دعم برامج وأنشطة المنظمة بسوهاج.