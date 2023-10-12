النائب محمود بدر: يجب توثيق رؤية الدولة المصرية من خلال القنوات الوثائقية

أكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإعلام ساهم في ضبط الدولة وقدرتها على التعافي بعد 2011، مضيفًا أن الإعلام يساهم في البناء وقد يساهم في الهدم، ويجب علينا إيصال تفاصيل حرب أكتوبر لكل الشباب والأجيال الجديدة عن طريق توثيق الحرب وكل أحداث وتفاصيل حياة المصريين حينها.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «الإعلام وحرب أكتوبر.. كيف لعبت الصحافة والتلفزيون والراديو دورًا مؤثرا في نصر أكتوبر».

وأضاف أن الإعلام في 2011 شهد حالة من الفوضى ولم يكن هناك سيطرة عليه، وتخطى دوره الإعلامي ليلعب دورًا سياسيًا، مضيفًا أن الإعلام الآن تحول إلى إعلام وعي وهناك ضبط حقيقي، ضاربًا مثلًا بـ "قضية معبر رفح" وكيف تمكن من طرح القضية الآن بشكل أكثر وعيًا للمصريين.

وأوصي بضرورة تفعيل وتوثيق رؤية الدولة المصرية من خلال القنوات الوثائقية المصرية وتوثيق كل الأحداث سواء بشكل درامي أو بشكل سينمائي لمواجهة الحرب علي الدولة المصرية.