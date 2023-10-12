الدفاع المدني الفلسطيني: جيش الاحتلال يقصف الطرق المؤدية إلى المستشفيات في غزة

قال محمود بصل متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة استهداف وهدم المنازل في غزة فوق رؤوس أصحابها، وطواقم الدفاع المدني تحاول بإمكاناتها المتاحة انتشال الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض.

وأضاف "بصل"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن طواقم الدفاع المدني تحتاج إلى معدات وآليات ثقيلة لإنقاذ المصابين من تحت أنقاض المنازل المهدمة، ونحن مقبلون على كارثة حقيقية ومجازر إبادة جماعية في غزة إن لم يتم التدخل الفوري.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إنسانية بقطاع غزة، ويقصف الطرق المؤدية إلى المستشفيات في غزة ما يعوق حركة سيارات الإسعاف، ولا يوجد في غزة منطقة آمنة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الصواريخ والفوسفور الأبيض في قصف جميع الأحياء السكنية بغزة، وهناك عدد كبير من الشهداء تحت أنقاض المنازل المهدمة في غزة وعائلات عديدة مسحت من السجل المدني.