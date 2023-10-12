"ملتقى الثقافات" في ختام حفل استقبال الطلاب بألسن عين شمس للعام الدراسي

اختتمت فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بكلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث تم تنظيم يوم ملتقى الثقافات لأقسام الكلية، والذي ضم معرضًا للطلاب يحتوى على ثقافات الدول المتحدثة بلغات أقسام الكلية.

وخلال جولتها في فعاليات اليوم الثقافي، أكدت سلوى رشاد، عميد الكلية، أن كلية الألسن بجامعة عين شمس تضم ١٥ قسم لمعظم لغات الكرة الأرضية، ويعد خريجيها ثروة قومية قادرة على خدمة الوطن في مختلف مناحي الحياة، وتواصل الكلية تقديم رسالتها في إعداد كوادر بشرية من المترجمين المحترفين لخدمة الدولة المصرية منذ نشأتها في عهد محمد على الكبير.

وأشارت إلى أن اليوم ضم عرض جانب هام وهو ثقافات المجتمعات الأخرى، حيث أن الدراسة بالكلية لا يقتصر فقط على تلقي العلوم اللغوية فحسب، بل الإندماج في ثقافة الأخر وشخصيته وتراثه للوصول إلى أعلى درجات نقل المعانى قبل الكلمات فحسب.

وأكدت أن الحياة الجامعية تختلف عن الحياة قبلها وعلى الطلاب الجدد سرعة الدخول في حياة الجامعة والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الطلابية التى تصقل شخصية المترجم وتعزز من مهاراته فى الممارسة المهنية فى سوق العمل.