استشاري أمراض الدم: 900 مليون إنسان على وجه الأرض مصابون بأنيميا الحديد

قال الدكتور تحسين همام استشاري أمراض الدم، إن الأنيميا عرض لأمراض كثيرة لها أسباب مختلفة، مشيرًا إلى أنّ كل نوع من أنواع الأنيميا له علاج مختلف عن الآخر، لافتًا إلى أن أشهر سبب للأنيميا على مستوى العالم هو أنيميا نقص الحديد ويعاني منه حوالي 800 إلى 900 مليون إنسان على وجه الكرة الأرضية.

وأضاف همام خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: "من المهم أن نكتشف أننا مصابون بالأنيميا نتوجه للدكتور المتخصص لمعرفة السبب".

وتابع استشاري أمراض الدم: «من أعراض الأنيميا الدوخة والضعف العام والزغللة وسرعة ضربات القلب وتساقط الشعر وعدم نضارة في البشرة أحيانا والشحوب وبرودة في الاطراف».

وأشار إلى أن الأسباب المؤدية للإصابة بالأنيميا تختلف من كل مرحلة عمرية لأخرى، مشيرًا إلى أن الأطفال على سبيل المثال في حالة نمو مستمرة، وبالتالي، فإنهم في حاجة يومية إلى المواد الأساسية الغذائية المعادن كالحديد، وذلك بكميات أكبر من البالغين، ويجب الاهتمام بجودة أكل الأطفال وأن يكون هناك تنوع حتى يحصلون على الكميات الكافية من الحديد والمعادن".

