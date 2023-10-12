أوكرانيا: الجيش الروسي قصف "نيكوبول" بالمدفعية الثقيلة ثلاث مرات

أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي قصف منطقة (نيكوبول) التابعة لإقليم دنيبروبتروفسك بالمدفعية الثقيلة ثلاث مرات، خلال الساعات الماضية.

وذكر ليساك - في تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية - " منذ المساء، ضرب الجيش الروسي منطقة نيكوبول ثلاث مرات. وأطلقوا المدفعية الثقيلة على مركز المنطقة وبلدة مارهانيتس. ولُحقت أضرار بمنزلين خاصين. ولا تزال عواقب الهجوم الصباحي قيد التوضيح".. مضيفا أنه بحسب المعلومات الأولية لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، مشيرًا إلى أن جنود القيادة الجوية الشرقية بالجيش الأوكراني دمروا طائرة روسية بدون طيار في سماء منطقة دنيبروبتروفسك.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لزابوروجيا يوري مالاشكو، إن الجيش الروسي أطلق النار - أمس - على 27 مستوطنة في منطقة (زابوريزهيا)؛ ما أدى إلى مقتل شخص، موضحا أن الروس هاجموا 27 موقعا.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، في بيان، أن الجيش الروسي شن هجوما صاروخيا على منطقة بريفيتني؛ مما أدى إلى مقتل امرأة، مشيرة إلى تسجيل 11 هجومًا باستخدام طائرات بدون طيار في تشيرفوني ونوفوداريفكا ومالينيفكا وروبوتين ونوفويفانيفكا، وسبع هجمات باستخدام قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق متعددة في نوفودانيليفكا وبريوبرازينكا وروبوتاين ومالا توكماشكا.

من ناحيته، أكد القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لدونيتسك إيهور موروز، مقتل اثنين من السكان وإصابة أربعة آخرين أمس في منطقة دونيتسك في قصف للجيش الروسي.

وقال موروز: "في 11 أكتوبر، قتل الروس اثنين من سكان منطقة دونيتسك: في أفدييفكا وأوشيريتين، وأصيب أربعة أشخاص آخرون في المنطقة، مشددا على أن البيانات ليست نهائية لأنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاخا.

بدورها، أشارت وكالة حرس الحدود البولندية، إلى وصول نحو 23 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى 16.47 مليون شخص.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 22 ألفا و300 مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس الأربعاء عائدين إلى بلادهم، مشيرة إلى أن إجمالي العائدين بلغ حتى الآن 14.66 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

