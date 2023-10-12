الرئيس الإسرائيلي: 5000 صاروخ على الأقل أطلقت باتجاه إسرائيل

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أن الجيش يواصل هجماته على مراكز القرار والقيادة لحماس في غزة، مؤكدا أن هناك 5000 صاروخ على الأقل أطلقت باتجاه إسرائيل، وذلك حسبما أفادته فضائية العربية، في نبأ عاجل لها.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.