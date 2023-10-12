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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: بدء التسجيل على دورات "مالتى ميديا" لشباب الإسكندرية

وزارة العمل
وزارة العمل
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أعلنت وازرة العمل عن بدء مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية التسجيل للحصول على الدورات التدريبية المجانية للدفعة الثالثة من الشباب من الجنسين من ابناء المحافظة والمقيمين فيها الراغبين فى التدريب على مهن على وظائف الفوتوشوب، والمونتاج، والانيميشن، والتصوير الفوتوغرافى، والرسوم المتحركة، والتسوق الالكترونى، فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون  بين المديرية ومركز أركان للإبداع ، والذي يهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائل التداول في كافة المجالات لسوق العمل المصري.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني على المهن المستحدثة التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية وفق أحدث الأساليب العالمية والتنسيق مع الشركات المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب  لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المجالات فى إطار إستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي ورؤية 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية  أن المديرية انتهت من تدريب الدفعة الاولى لعدد 42 متدرب ومتدربة، والدفعة الثانية لعدد 84 متدرب على المهن المشار إليها ، بالتعاون مع مركز أركان للإبداع والذي يساهم في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل، منوهًا إلى أنه يمكن للشباب التسجيل للحصول على الدورة الثالثة عبر الرابط التالى : https://forms.gle/ZH8SQBTn6tVTJXMK8، وستقوم المديرية بالتواصل معهم لتحديد موعد المقابلات الشخصية ، مع ضرورة الإلمام بأساسيات الحاسب الالى للمتقدمين ويشترط السن من 16 إلى 34 سنة، مع تحديد مدة كل برنامج تدريبي لمدة اسبوعين على كل وظيفة، والتدريب لمدة ساعتين يوميًا، مع تحديد مكان التدريب فى مقر مركز أركان للإبداع وعنوانه: كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية.

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