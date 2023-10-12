جامعة الفيوم: كلية الصيدلة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى"بالصور"

نظمت كلية الصيدلة جامعة الفيوم حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة، والمشرف على كلية الصيدلة، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الله حمزاوي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عادل القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور محمد أحمد السيد منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية، والدكتور أحمد إسماعيل صبرى منسق الأنشطة الطلابية، هذا إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب الجدد والقدامى.

وأوضح الدكتور محمد حمزاوي أن قيادة الجامعة والكلية لا تدخر جهدًا في توفير المناخ الدراسي الملائم للطلاب ليكونوا خريجين أكفاء في التخصص وفق متطلبات سوق العمل.

وأضاف أن كلية الصيدلة ‏تعمل على إعداد صيدلي متميز مؤهل لكافة مجالات سوق العمل المختلفة، كما حثَّ الطلاب على الاجتهاد والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية المختلفة، والالتزام بالواجبات المحددة تجاه الكلية، وتابع حديثه عن أقسام الكلية المختلفة وطبيعة الدراسة.

ومن جانبه وجَّه الدكتور أحمد عادل الطلاب بالتميز والتدريب، وبذل المزيد من الجهد من أجل التفوق العلمي، فضلاً عن المشاركة في الأنشطة الطلابية، والحفاظ على القيم والتقاليد الجامعية.

هذا وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، كما تضمن عددًا من الفقرات الترفيهية، وتكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية خلال العام الماضي.

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