نقل 3 مصابين في حادث انقلاب تروسيكل لمستشفى أبو حماد المركزي

استقبل مستشفى أبو حماد المركزي صباح اليوم الخميس، 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق "الجعفرية - أبو حماد" بالشرقية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "صلاح ع" 10 سنوات وشقيقته تقى 11 سنة و"حسن ا" 32 سنة مقيمين بمركز أولاد صقر مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل يستقلونه في طريق "الجعفرية - أبو حماد".

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.