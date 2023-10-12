أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 284 ألفا و890 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 284 ألفا و890 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها - في تحديث حول خسائر الجيش الروسي - "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و905 دبابة و9 آلاف و264 من المركبات المدرعة و6 آلاف و763 من النظم المدفعية و811 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و545 من أنظمة الدفاع الجوي و316 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 9 آلاف و170 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 966 من المعدات الخاصة و5 آلاف و247 طائرة مسيرة وإسقاط 1531 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".