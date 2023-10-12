الولايات المتحدة تثمن تحالفها الوثيق مع إسبانيا

ثمنت الولايات المتحدة تحالفها الوثيق وصداقتها مع إسبانيا؛ لمعالجة عدد كبير من القضايا العالمية الملحة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن “صداقتنا ترتكز على القيم والمصالح المشتركة مثل مكافحة تغير المناخ والدفاع عن الديمقراطية والالتزام بنظام دولي قائم على القواعد”، معربا عن امتنانه لقيادة إسبانيا وشراكتها كعضو في مجموعة العشرين والأمم المتحدة، والأهم من ذلك كحليف رئيسي لحلف شمال الأطلسي.

وأشار بلينكن إلى ثبات دعم إسبانيا لأوكرانيا؛ مما يدل على أنها نصير لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة الوطنية وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف “لقد عكست المحادثة التي أجريتها مع نظيري خوسيه مانويل ألباريس مايو الماضي الالتزام بالديمقراطية وتحميل روسيا المسؤولية عن حربها غير المبررة في أوكرانيا”، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة واثقة من أن قيمنا وأولوياتنا المشتركة ستظل في قلب رئاسة إسبانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، إن الروابط بين دولنا وشعوبنا لم تكن أقوى من أي وقت مضى".

واختتم البيان بالقول: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أبعث بأحر التهاني إلى شعب إسبانيا بمناسبة يومه الوطني".