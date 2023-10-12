الأرصاد: استمرار الأجواء الخريفية.. والعظمى بالقاهرة 30 (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، على أغلب أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية، إذ تعد درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "إن البلاد تتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على حجب أشعة الشمس وانخفاض درجات الحرارة"، لافتة إلى استمراره حتى منتصف الأسبوع المقبل، علاوة على تعمقه بشكل أكبر يوم السبت المقبل، داخل محافظات الجمهورية مع مزيد من انخفاض لقيم درجات الحرارة.

وأضافت أنه "مع زيادة تعمق المنخفض الجوي، تزيد فرص سقوط الأمطار، والمتوقع لها اليوم بأن تكون خفيفة على بعض المحافظات الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري، على منطقة دون الأخرى، وغير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية".

وتابعت: "العظمى على القاهرة اليوم متوقع أن تكون بين الـ29 و30، أي أن الأجواء اليوم خريفية مائلة على الحرارة، على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، وأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ولكن مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من اليلل وساعات الصباح الباكر".

ولفتت إلى تعمق المنخفض الجوي يوم السبت المقبل، مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة كميات الأمطار، والتي قد تزيد في المحافظات الشمالية لتصل إلى كميات متوسطة، مع امتداد الأمطار للمناطق الداخلية للبلاد.