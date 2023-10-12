مصادر طبية فلسطينية: عدد كبير من الشهداء والجرحى في تجدد القصف الإسرائيلي على غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل عدد من المدنيين الفلسطينيين في تجدد قصف سلاح الجو الإسرائيلي لمناطق في شمال وجنوب وشرق قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن "عددا كبيرا من الشهداء والجرحى سقطوا في غارة شنتها مقاتلة إسرائيلية على منازل في خانيونس" جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن الطائرات الإسرائيلية قصف سلسلة أهداف في محافظة خانيونس بشكل مستمر على مدار ساعة.

وقالت مصادر إن الطيران استهدف منزل عائلة البشيتي بدون سابق إنذار. كما تم استهداف منزل لعائلة النجار.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن بـ" ارتقاء 51 شهيدا وتسجيل 281 إصابة خلال اخر ساعة(من فجر الخميس) في مجازر صبرا والزيتون والنفق وتل الهوا جراء قصف الاحتلال".

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية أن القوات الإسرائيلية دمرت منزلا في رفح، وأن طواقم الإنقاذ انتشلت 10 أفراد من عائلة واحدة.

ويقول الدفاع المدني إن هناك عدد كبير من القتلى تحت ركام البنايات في عدة مناطق في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، عن "ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في الضفة وقطاع غزة إلى 1128 شهيدا، و5489 جريحا".

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن "حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1100 شهيد، و5339 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 28 شهيدا، و150 مصابا، وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال".