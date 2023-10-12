إخماد حريق مصنع فايبر بمنشأة القناطر دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل مصنع فايبر بطريق المناشي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع فايبر بطريق المناشي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.