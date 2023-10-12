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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 16 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 16 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل محملة بالعمال اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة انفجار أحد الإطارات مما تسبب في انقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 16 شخصًا جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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