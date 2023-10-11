لماذا تتأثر الشهية بالرحلات الطويلة والعمل ليلًا؟



أفاد باحثون في جامعة بريستول سبب ارتباط الرحلات الجوية الطويلة والعمل في نوبات ليلية بالتغيرات في الشهية.



وأشارفريق البحث إلى هرمونات الغلايكورتيكويد الموجودة في الغدة الكظرية، والتي تنظم الكثير من الوظائف الفيزيولوجية، بما في ذلك التمثيل الغذائي والشهية.



وأوضح أن عدم تزامن مستويات الغلايكورتيكويد اليومية مع إشارات ضوء النهار والليل يؤدي إلى زيادة الشهية في تناول الطعام بشكل واضح خلال المرحلة غير النشطة من اليوم.



ووفق "مديكال إكسبريس"، أجرى الباحثون تجربة على الحيوانات، كشفت أن اختلال الساعة البيولوجية يغير بشكل كبير تنظيم الدماغ للهرمونات التي تتحكم في الجوع.



وأشار الباحثون إلى أن الببتيدات العصبية التي تتأثر بهرمونات الغدة الكظرية، والتي تم تحديدها في هذه الدراسة، قد تكون أهدافا واعدة للعلاجات الدوائية التي يمن تكييفها لعلاج اضطرابات الأكل والسمنة.



وقال الدكتور ستافورد لايتمان الباحث الرئيسي: "تظهر دراستنا أنه عندما نزعج إيقاعاتنا الجسدية الطبيعية، فإن هذا بدوره يعطل تنظيم الشهية الطبيعي بطريقة تكون على الأقل جزئيا، نتيجة لعدم التزامن بين إنتاج هرمون الستيرويد الكظري وتوقيت دورة الضوء والظلام".



ونصحت الدراسة من يعملون في نوبات ليلية لمدة طويلة بالتعرض لضوء النهار لأكثر وقت ممكن.