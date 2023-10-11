هدى الطنباري: خلو مصر من "فيروس سي" يوضح حجم العمل الدؤوب لتطوير المنظومة الصحية

قالت النائبة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، إن تسليم منظمة الصحة العالمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، وأنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها في زمن قياسي، إنجاز تاريخي يحسب للقيادة السياسية الحكيمة، وتأكيد تام على النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية في ملف الصحة.

وأضافت "الطنباري" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن تحول مصر من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس "سي"، إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس، تجربة متميزة توضح حجم العمل الدؤوب والجهد الكبير المتواصل لتطوير المنظومة الصحية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن ملف الصحة شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما ساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير رعاية صحية شاملة للجميع.

واختتمت النائبة هدى الطنباري: "المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها أتت بثمارها، وأحدثت طفرة كبيرة في المنظومة الصحية".