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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اختراقا لمجاله الجوي من جهة لبنان

عناصر من جيش الاحتلال
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ورود تقرير حول حدوث اختراق للمجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان، فيما تداولت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن تسلل طائرات مسيرة ومسلحين إلى مناطق شمالي إسرائيل.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "ورد تقرير حول حدوث اختراق للمجال الجوي من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وسنورد مزيدا من المعلومات لاحقا"، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الإنذارات من تسلل طائرات مسيرة امتدت لحيفا وجلبوع والكرمل شمالي إسرائيل".


وأفادت "القناة 14" الإسرائيلية عن تسلل مسلحين إلى منطقة معيان باروخ في الشمال، وأنباء عن تسلل 20 طائرة مسيرة أيضا.

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن "قيادة الجبهة الداخلية تطلب من سكان الشمال البقاء في المناطق المحمية خوفا من إطلاق الصواريخ على المنطقة".

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