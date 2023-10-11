رئيس هيئة الرقابة الإدارية يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد لجمهورية أوزبكستان

استقبل الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اكمال برخانوف، رئيس هيئة مكافحة الفساد لجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له، بمقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تأتي هذه الزيارة استمرارًا لجهود هيئة الرقابة الإدارية في تعزيز أواصر التعاون مع اﻷجهزة الرقابية المناظرة بما يضمن توحيد رؤى وجهود منع ومكافحة الفساد حول العالم والاستفادة من أبرز الممارسات الناجحة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، أشار الوزير عمرو عادل إلى عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تربط البلدين في مختلف المجالات مؤكدًا أن مصر هي أول دولة عربية تعترف باستقلال دولة أوزبكستان عام ١٩٩١ لتستمر علاقات التعاون والشراكة على مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات كما أضاف أن الزيارة تأتي تفعيلًا لما استقرت عليه القيادة السياسية لكلا البلدين من ضرورة تعزيز التعاون الشامل على مختلف الأصعدة وذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالسيد شوكت ميرضائيف رئيس جمهورية أوزبكستان أثناء زيارته إلى مصر.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير عمرو عادل جهود هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد ومنها: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها الثلاثة ومتابعة تنفيذ أهدافها، وتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية وما يتضمنه من تحديث وربط لقواعد البيانات وتنقيتها بما يضمن فصل طالب الخدمة عن مقدمها وكذا دعم منظومة اتخاذ القرار كما لفت سيادته إلى دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي والمعرفي لهيئة الرقابة الإدارية، في التدريب وبناء القدرات للسادة الأعضاء والعاملين بالهيئة وعناصر الجهاز الإداري للدولة وجهات إنفاذ القانون المحلية والدولية.

ومن جانبه، أكد الوفد الأوزبكي الدور المحوري التي تلعبه مصر في المنطقة معربًا عن تطلعه للاستفادة من التجربة المصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما مجال منع ومكافحة الفساد بما يضمن تعزيز العلاقات الثنائية بين هيئة الرقابة الإدارية ونظيرتها بأوزبكستان كما استعرض أبرز الجهود المبذولة من جانب هيئة مكافحة الفساد بجمهورية أوزبكستان للوقاية من الفساد ومكافحته.

وفي نهاية اللقاء، وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والمعلومات وبناء القدرات في مجال منع ومكافحة الفساد والوقوف على أبز الممارسات الناجحة لكلا البلدين معربين عن عزمهما الصادق لتسخير كافة الإمكانيات لتعزيز مسيرة العلاقات بين البلدين.