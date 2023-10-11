مبعوثة أممية: 9 أشخاص يموتون يوميا في الكونغو الديمقراطية بسبب العنف

كشفت بينتو كيتا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية "مونوسكو"، أن 9 أشخاص يموتون يوميا (في المتوسط) منذ بداية العام الجاري على أيدي أفراد الجماعات المسلحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت كيتا - وفقا لبيان للبعثة - إن الوضع الأمني في الكونغو الديمقراطية مازال مقلقا؛ حيث ينتشر العنف المسلح في العديد من مقاطعات البلاد.

وحذرت من أن الوضع الإنساني ينذر بالخطر مع وجود أكثر من مليون نازح إضافي، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب زيادة الدعم الإنساني لضمان سلامة النازحين ومكافحة الإفلات من العقاب.

ودعت كيتا، السلطات الكونغولية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار وصول جهات الإغاثة إلى مواقع النازحين وتقديم المساعدات الضرورية لهم.

من جهة أخرى، كشفت السلطات المحلية لبلدية "بابيلا بابومبي" بإقليم "إيتوري" أن حوالي 300 ألف شخص من السكان التابعين للبلدية، بينهم نازحون من أعمال العنف، يعانون من عجز في المياه الصالحة للشرب منذ حوالي شهر.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن هناك ثلاثة آبار فقط للمياه تخدم المنطقة من بين 100 بئر تعرضت للتدمير، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت أن أكثر المناطق تضررا من شح المياه هي مناطق "لويمبا" و"تيتوري" و"ماكومو"؛ حيث تتمركز مئات الأسر النازحة التي فرت من فظائع الجماعات المسلحة في منطقة "مامباسا" بإقليم "إيتوري".

وأضافت أن ما لا يقل عن 15 منطقة صحية من بين 18 منطقة تابعة لبلدية "بابيلا بابومبي" تواجه صعوبات في رعاية المرضى بسبب تفشي الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة، مثل حمى التيفوئيد، وندرة المياه الصالحة للشرب وضعف الإمكانيات الصحية.