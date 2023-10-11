عزت إبراهيم: حكومة الحرب الإسرائيلية تسعى لاحتلال غزة وتهجير سكانها

قال الدكتور عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو هيئة الاستشاريين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه من الواضح تماما من الإظلام في قطاع غزة أن إسرائيل ماضية في خططها لعملية الاجتياح البري خلال يومين على الأكثر.

وأضاف إبراهيم خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن حكومة الحرب الإسرائيلية هدفها عدم تحمل تنتياهو مسؤولية حرب طويلة وحده، وأيضا مقدمة لمخططات احتلال القطاع لفترة زمنية طويلة، وتدمير البنية التحتية للقطاع وخطة التهجير التي حذرت منها مصر.

وتابع أن مجلس الأمن اجتمع اجتماعا باهتا لم يخرج بشيء، الحسنة الوحيدة أن هناك أطراف رفضت اتهام حماس وحدها بإشعال الأزمة، وهناك أطراف دولية على اتصال بمصر لبدء عمليات الإغاثة وإرسال المعونات.