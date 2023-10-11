السعودية توقع اتفاقية إنشاء مقر مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية إنشاء مقر في الرياض، مع مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل).

ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السعودي، الدكتور عبد الرحمن الرسي -حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية- نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، فيما قام بالتوقيع من جانب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مدير قسم البرامج الإقليمية عرفان علي.

ورحب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة، باتفاقية إنشاء مقر، مؤكدا أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 لاستضافة المنظمات الدولية، وما يسهم في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة.