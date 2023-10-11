تعرف على القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وزامبيا

يواجه المنتخب الوطني الاول لكرة القدم ، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، نظيره منتخب زامبيا وديا غدا الخميس، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض نهائيات بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.

تنشر البوابة نيوز موعد والقنوات الناقلة لمباراة المنتخبين غدا والتي تقام بدولة الامارات الشقيقة .

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ، وذلك على ستاد "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات.

وتنقل قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة مصر وزامبيا الودية.

شارك في التدريب الخاص بالفراعنة ٢٥ لاعبًا ممن تم اختيارهم للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي.