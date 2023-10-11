ads
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مديرية أمن القاهرة تستقبل زيارة لعدد من اتحاد طلبة وطالبات المدارس

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة تستقبل زيارة لعدد من إتحاد طلبة وطالبات م
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

إستقبلت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم زيارة لعدد من إتحاد طلبة وطالبات مدارس القاهرة.

هدفت الزيارة إلى إطلاع النشء وصغار السن على جانب من الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أرواح المواطنين وسرعة إستقبال البلاغات وكيفية التعامل معها، حيث شملت الزيارة جولة تفقدية بـ (غرفة عمليات النجدة بالقاهرة).

ومن جانبهم توجه المشاركون والقائمين على العملية التعليمية بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء وصغار السن.

جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع لاسيما الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن.

1221
1221
ads
وزارة الداخلية إتحاد طلبة وطالبات مدارس مديرية أمن القاهرة
ads