مديرية أمن القاهرة تستقبل زيارة لعدد من اتحاد طلبة وطالبات المدارس

إستقبلت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم زيارة لعدد من إتحاد طلبة وطالبات مدارس القاهرة.

هدفت الزيارة إلى إطلاع النشء وصغار السن على جانب من الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أرواح المواطنين وسرعة إستقبال البلاغات وكيفية التعامل معها، حيث شملت الزيارة جولة تفقدية بـ (غرفة عمليات النجدة بالقاهرة).

ومن جانبهم توجه المشاركون والقائمين على العملية التعليمية بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء وصغار السن.

جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع لاسيما الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن.