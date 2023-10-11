مواقع إسرائيلية: هجوم كبير في الشمال مشابِه لما حدث يوم 7 أكتوبر في غلاف غزة

قالت القناة "14" العبرية، مساء يوم الأربعاء، إلى أن مسلحين تسللوا إلى منطقة معيان باروخ في الشمال، متحدثة عن عملية اختراق تمت بـ20 طائرة مسيرة.

وأكدت مواقع إسرائيلية أن الهجوم الكبير في الشمال مشابه لما حدث صباح يوم السبت 7 أكتوبر في غلاف غزة.

كما أفادات مراسلة RT، إن صفارات إنذار جنونية دوت في شمال إسرائيل، مشيرة إلى ورود أنباء تفيد باختراق سرب طائرات المجال الجوي الإسرائيلي قادمة لبنان.

وأضافت المراسلة أن سربا من الطائرات المسيرة والحوامات اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي.

وأكد مراسلونا أن صفارات الإنذار تدوي في كل المستوطنات شمال إسرائيل على طول الحدود مع جنوب لبنان.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه يشتبه في اختراق للمجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن كوماندوز من جنوب لبنان نفذ عملية إنزال شراعي في مستوطنات الشمال.