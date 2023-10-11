دورة لإعداد أعضاء هيئة تدريس جامعة دمياط لدعم الطلاب ذوي الهمم

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط، فعاليات دورة تدريب أعضاء هيئة التدريس لدعم ذوى الهمم تحت عنوان " التصميم الشامل للتعليم" ، في إطار التعاون بين الجامعة وهيئة الأمديست الأمريكية ، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن اتفاقية التعاون المشترك لدعم مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم بالجامعة.





و أكد رئيس الجامعة أن جامعة دمياط ترعى أبنائها الطلاب من ذوي الهمم وتحرص على تذليل أية عقبات أو مصاعب قد تواجههم، مع تقديم كافة التسهيلات لهم، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعمهم .





يذكر، أنه تم اختيار جامعة دمياط من بين خمس عشرة جامعة مصرية، لتنفيذ بروتوكول تعاون مع هيئة الأمديست الأمريكية لتأسيس مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم وتحسين الخدمات المقدمة لهم منذ التحاقهم بالجامعة.





من جهة اخرى استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط بمكتبه اليوم الأربعاء ، أعضاء لجنة مناقشة رسالة دكتوراة بعنوان " استراتيجية لتعزيز دور جامعة دمياط في بناء الاقتصاد الإبداعى ونشر ثقافة الابتكار"

وهم الدكتور السيد سلامة الخميسي أستاذ أصول التربية جامعة دمياط ، الدكتور أحمد عبد الفتاح الزكى أستاذ ورئيس قسم أصول التربية جامعة دمياط ، ودكتور عاشور أحمد عمري أستاذ أصول التربية المساعد بكلية التربية جامعة عين شمس، ومدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات. وبحضور الدكتور أمانى محمد عوض القائم بعمل عميد كلية التربية





عقب ذلك توجه رئيس الجامعة، مع لجنه المناقشة إلى كلية التربية لحضور جزء من مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة هبة الله سرور خليل بقسم أصول التربية .