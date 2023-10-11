ads
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

خالد نصر يكرم مجلس إدارة نادي مياه الدقهلية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرم المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ اليوم الأربعاء، مجلس إدارة نادي مياه الدقهلية بقيادة المهندس ناجي شكر، رئيس النادي، ومدير عام الأمن بالشركة.

جاء ذلك لصعود الفريق الأول لكرة القدم للقسم الثالث بالدوري المصري، وفريق ٢٠٠٦ لدوري القطاعات، وتكريم الاتحاد المصري لكرة القدم ومنطقة الدقهلية لهم.

تسلم التكريم كل من المهندس ناجي شكر، رئيس النادي، وبحضور شبانة محمد شبانة، نائب رئيس النادي، ومجدى الجيار، عضو المجلس.

ويأتي هذا التكريم لحرص نصر على تشجيع النشاط الرياضي، وحث القائمين على النادي لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترفع اسم الشركة عاليًا.

IMG-20231011-WA0040
IMG-20231011-WA0040
IMG-20231011-WA0039
IMG-20231011-WA0039
IMG-20231011-WA0042
IMG-20231011-WA0042
IMG-20231011-WA0041
IMG-20231011-WA0041
ads
الاتحاد المصري لكرة القدم الدقهلية الدوري المصري شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية مياه الشرب والصرف الصحي
ads