خالد نصر يكرم مجلس إدارة نادي مياه الدقهلية

كرم المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ اليوم الأربعاء، مجلس إدارة نادي مياه الدقهلية بقيادة المهندس ناجي شكر، رئيس النادي، ومدير عام الأمن بالشركة.

جاء ذلك لصعود الفريق الأول لكرة القدم للقسم الثالث بالدوري المصري، وفريق ٢٠٠٦ لدوري القطاعات، وتكريم الاتحاد المصري لكرة القدم ومنطقة الدقهلية لهم.

تسلم التكريم كل من المهندس ناجي شكر، رئيس النادي، وبحضور شبانة محمد شبانة، نائب رئيس النادي، ومجدى الجيار، عضو المجلس.

ويأتي هذا التكريم لحرص نصر على تشجيع النشاط الرياضي، وحث القائمين على النادي لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترفع اسم الشركة عاليًا.

IMG-20231011-WA0040

IMG-20231011-WA0039

IMG-20231011-WA0042